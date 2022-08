ONU : pourquoi Vera Songwe quitte-t-elle la CEA ?

Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique depuis avril 2017, a annoncé sa démission au personnel de cet organisme onusien lors d’une réunion virtuelle, le 22 août. Aucun communiqué ne l’a encore officialisé, mais son départ prochain a été confirmé sur les réseaux sociaux par plusieurs personnalités qui ont commenté l’annonce.

Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a ainsi salué le « dynamisme et [la] passion » de l’économiste camerounaise « pour faire avancer des politiques révolutionnaires pour les Africains à travers le continent […] en des temps difficiles et incertains ».

Réagissant au message de la patronne du FMI, l’ex-dirigeant d’Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), John Nkengasong, aujourd’hui coordinateur mondial de la lutte contre le sida au sein de l’administration américaine et représentant spécial pour les questions de santé mondiale au département d’État, a, lui aussi, salué le travail de Vera Songwe. « C’était un grand honneur de travailler en étroite collaboration avec [elle] pendant mon mandat à l’Africa CDC pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en Afrique », a-t-il écrit sur Twitter.

Thank you @SongweVera for making the impossible achievable! In difficult and uncertain times, you led @ECA_OFFICIAL with drive & passion to advance breakthrough policies for Africans across the continent. I look forward to seeing where your path leads you! https://t.co/Lgj2C9l3NA pic.twitter.com/jpQs8IKffy