[Série] Maroc : diplomatie tous azimuts

« Je voudrais adresser un message clair à tout le monde : le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. » Le 20 août, à l’occasion de la fête de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI a réaffirmé ce qui constitue l’alpha et l’oméga de la politique internationale contemporaine du royaume.

Initialement théorisée par Hassan II comme un moyen de rétablir le royaume dans ce qu’il estime être son espace historique, mais aussi de fédérer l’opinion publique marocaine, à une époque où l’opposition était plus puissante et plus structurée, cette stratégie a été poursuivie, voire accentuée sous le règne de son successeur. Au point de devenir l’axe principal de la diplomatie chérifienne.

Le « déclic » américain

Avec à la clé quelques réussites : à la fin de 2020, le Maroc parvenait à obtenir in extremis – le mandat de Donald Trump s’achevant un mois plus tard – la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental.

Un tournant sur lequel le royaume entend bien capitaliser pour asseoir encore un peu plus son agenda sur la question, quitte à adopter un ton de plus en plus direct, voire parfois abrupt. Si l’Espagne et le royaume ont finalement rétabli leurs relations bilatérales, les différents rebondissements qui ont ponctué la polémique entre les deux voisins ont parfois pu sembler, paradoxalement, bien peu… diplomatiques.

Entre réussites, échecs et avancées mitigées, JA vous propose une série en cinq épisodes – pour autant de grandes régions du monde – revenant sur les temps forts de la diplomatie marocaine ces dernières années et sur les défis futurs qui l’attendent.