Algérie : tête-à-tête avec Tebboune, visite de la Grande mosquée, escale à Oran… L’agenda de Macron à Alger

Quatre mois après sa réélection pour un second mandat, Emmanuel Macron s’apprête à se rendre en visite officielle de trois jours en Algérie, à l’invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. D’abord à Alger dès le 25 août, puis à Oran.

Pour son deuxième déplacement dans ce pays en tant que président, après celui de 2017, le président français sera accompagné d’une délégation de plus de 90 personnes composée de sept ministres, de parlementaires et de chefs d’entreprise et de politiques, à l’instar de Xavier Niel, Jean-Pierre Chevènement et Jack Lang ou encore de personnalités comme le journaliste Rachid Arhab et le chef cuisinier Mohamed Cheikh. L’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’Algérie et auteur du rapport commandé par l’Élysée sur l’histoire et la mémoire, et Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la Mosquée de Paris, seront également du voyage.

La visite de Macron débutera avec un premier tête-à-tête avec Tebboune le 25 août, qui offrira par ailleurs un dîner officiel à la délégation française. Les deux présidents se reverront le 26 à midi, au cours d’un entretien cette fois élargi à leurs équipes respectives.

Grande mosquée