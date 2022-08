Étudiants algériens en France : rentrer ou rester ?

« Je compte d’abord terminer mes études, acquérir un peu d’expérience dans mon domaine avant de me décider si je dois rester en France ou rentrer définitivement en Algérie », dit Yanis, 21 ans. Arrivé en France en 2020, cet étudiant qui travaille à temps partiel dans un hôtel appartenant à l’un de ses compatriotes vient tout juste d’obtenir sa licence en informatique, mais il compte bien poursuivre ses études en Master « Méthodes informatiques en gestion d’entreprise ».

Les visas d’études sont plus accessibles

Outre la qualité de l’enseignement dans les universités françaises, ce qui a décidé le jeune homme à traverser la Méditerranée, c’est surtout la facilité d’obtenir un visa d’études, beaucoup plus accessible que le visa touristique. « Il suffit de présenter un bon dossier à l’ambassade », dit Yanis, qui avoue aimer la France, ce « pays où l’on vit à 1 000 à l’heure et qui offre beaucoup d’opportunités qu’il faut juste savoir saisir. » Le grand point négatif, pour le jeune homme qui vient d’un pays où la famille au sens large et les amis comptent beaucoup, est cette « indifférence sociale » à laquelle il a du mal à s’adapter.

Comme Yanis, ils sont chaque année très nombreux à se bousculer, dossier en main, devant les portes de l’ambassade de France pour tenter de décrocher un visa d’études. Le fameux sésame pour émigrer en Europe, la France étant depuis longtemps la première destination des étudiants algériens. En 2021, malgré un contexte général marqué par la pandémie de Covid-19, ils étaient un peu plus de 31 000 étudiants à s’être inscrits dans des universités françaises, selon les chiffres fournis par Campus France. La proximité géographique, les liens historiques entre les deux pays, la présence d’une forte communauté algérienne dans l’Hexagone, la langue et beaucoup d’autres facteurs font que les étudiants algériens choisissent tout naturellement la France.

Pour beaucoup d’étudiants, cependant, rester à la fin des études ou rentrer au pays représente un vrai dilemme. Pour Nouria, 23 ans, étudiante en Master Conseil à l’entreprise, à l’université Sorbonne Paris Nord, la France est un pays multiculturel qui offre énormément d’opportunités dans tous les domaines. « Je rêve de décrocher un travail pour quelques années, avant de changer de pays. Le nombre d’infrastructures culturelles diverses, comme les bibliothèques, les musées et les cinémas, est un gros avantage, même si je trouve que la France est un pays trop bureaucratique », dit-elle.

Étudiant à l’université d’Évry-Val d’Essonne depuis 2019, Ghanou prépare une licence en Économie et Gestion parcours Économie et Finance. « La France est un très bon choix de départ pour un étudiant algérien, car le coût des études est très bas par rapport aux autres destinations possibles, comme le Canada. Par contre, la vie est y très chère, et il faut impérativement disposer d’une somme de départ, ou pouvoir s’appuyer sur des membres de la famille qui vous aident ou vous hébergent », explique-t-il. Pour lui, le plus important pour les étudiants désireux de venir en France est de remplir les conditions d’éligibilité au visa et de disposer des 7 000 euros sur son compte bancaire tel qu’exigé dans le dossier. « C’est une grosse somme pour beaucoup d’étudiants. Cette année encore, peu de dossiers ont été acceptés », poursuit Ghanou. Parmi les nombreux avantages qui l’ont décidé à venir étudier en France, outre le haut niveau des études et leur bas coût, Ghanou cite le financement des services publics, l’excellent système de santé français, ainsi que les nombreux débouchés qu’offre le pays. « Je ne rêve pas forcément de rester ici, mais je n’exclus pas non plus cette option. Je compte d’abord finir mes études et pourquoi pas retourner au pays pour le faire bénéficier de mon expérience, mais ce serait plus judicieux quand même d’avoir un pied de chaque côté », estime l’étudiant de 21 ans.

Plus de débouchés

Si pratiquement tous les étudiants s’accordent sur le « sérieux des études et leur haut niveau », l’accès gratuit à une multitude de bibliothèques et la possibilité de faire plusieurs spécialités comptent également parmi les avantages cités. Les spécialités accessibles sont si nombreuses qu’elles peuvent parfois en désarçonner plus d’un. Comme Laetycia, 22 ans, arrivée en France il y a deux ans. « C’est compliqué. Il y a beaucoup de domaines, de sous-domaines et de disciplines qui ne sont même pas connus chez nous. La spécialité que je suis en train de faire n’existe pas en Algérie. Donc, il n’y a pas beaucoup de débouchés pour moi », s’inquiète-t-elle. Malgré tout, cette licenciée en psychologie ne prévoit pas de s’installer définitivement en France. « Je compte travailler après mon diplôme pour acquérir l’expérience professionnelle nécessaire, puis rentrer au bled. Je ne me vois pas du tout vivre ici. »

Sonia, elle, occupe un poste de chargée de projets dans une entreprise prestataire de l’industrie pharmaceutique dans la ville d’Oraison et habite Manosque, une petite commune située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Après une licence de chimie suivie de deux ans de master en chimie analytique, Sonia, qui ne se voit pas retourner en Algérie, a pratiquement réalisé le rêve de sa vie : décrocher un CDI et pouvoir enfin aider ses frères et sœurs restés en Algérie et dont elle est désormais le soutien principal. Son CDI, Sonia l’a décroché après deux mois de recherche »intense ». « Je ne sais pas si j’ai eu du bol ou si c’est parce que j’ai été très persévérante, car même pendant mes pauses au supermarché où je travaillais, je postulais. Il m’est arrivé d’avoir trois entretiens en une journée », souligne-t-elle.

Avantages sociaux

À l’arrivée en France, une fois les formalités d’inscription accomplies, le plus important est de trouver un job. « L’offre varie sensiblement selon les régions, et il y a des plateformes sur le net, des sites et des applications qui permettent de trouver des jobs étudiants. Mais il faut savoir que les étudiants algériens n’ont pas droit à un contrat de travail de plus de 18 heures », souligne Sonia. Arrivée en septembre 2018, la jeune femme a tout de suite commencé à donner des cours particuliers à des élèves de lycée et collège. « Je n’avais pas encore le titre de séjour qui me permettrait de travailler en étant déclarée mais dès que j’ai pu l’avoir, j’ai été embauchée en tant que caissière dans un supermarché », poursuit-elle.

Étudier en France, Sonia n’y voit que des avantages. Entre autres, occuper des postes à responsabilité dès la fin des études grâce à une formation théorique ciblée et approfondie, mais aussi à une série de stages et de travaux pratiques. L’autre avantage est l’autonomie et l’indépendance dont on dispose en France. « En Algérie, quand on est étudiant, on ne peut pas travailler en parallèle. Très peu le font et ce sont en général des garçons. Ici, même très jeune, tu peux avoir un travail, un logement, voire une voiture sans avoir fini tes études. Tu n’es pas non plus obligé de faire une licence, un master ou un doctorat, car il y a beaucoup de diplômes universitaires qui te permettent de travailler au bout de deux ans d’études », s’enthousiasme Sonia. À cela s’ajoutent les aides fournies par l’État français aux étudiants. « J’ai loué mon studio de 16 m2 450 euros et la Caisse d’allocations familiales [CAF] me rembourse 300 euros », explique-t-elle.

Selon les résultats d’une enquête du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) menée entre 2014 et 2018, 22 % seulement des étudiants algériens en France envisageaient de retourner en Algérie à la fin de leurs études.