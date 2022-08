Maroc – Amérique du Nord : le déclic Donald Trump

« Un accueil chaleureux. » C’est par ces mots que Jared Kushner, gendre de Donald Trump et principal émissaire de l’ancien président américain sur plusieurs dossiers au Proche et Moyen-Orient entre 2016 et 2020, décrit sa première visite au Maroc dans son livre Breaking History, publié le 23 août aux États-Unis.

La visite s’est déroulée en avril 2019 et, de son propre aveu, celui qui fut l’un des principaux artisans de la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine au Sahara occidental et du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, n’était alors pas du tout certain d’être bien accueilli. Ce juif orthodoxe, marié à Ivanka Trump, était même convaincu qu’il se verrait adresser une « réponse froide » de la part des autorités marocaines dès le début des négociations en raison du « lobbying agressif exercé par […] Donald Trump pour obtenir l’organisation du Mondial de football 2026 face à Rabat » [qui a finalement été attribuée au trio États-Unis-Canada-Mexique, NDLR].