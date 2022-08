Mobile money : en Côte d’Ivoire, MTN, Moov et Orange mettent la pression sur Wave et les distributeurs

Dans le bras de fer complexe qui les opposent à leurs agents distributeurs de mobile money depuis avril, les opérateurs télécoms ivoiriens veulent-ils éviter d’être mis dans le même sac que Wave ?

Samedi 20 août, à la suite d’un mouvement de grève mené du 9 au 15 août par le Syndicat national des propriétaires de points de vente mobile money de Côte d’Ivoire (Synam-CI) et ses homologues du SYMOPCI, de l’AMIMOMOCI et de l’APDVCI, l’Union nationale des entreprises de télécommunications (Unetel), syndicat patronal des télécommunications qui réunit MTN, Moov et Orange, a publié un communiqué dénonçant « les perturbations, voire l’arrêt de la fourniture des services de mobile money » au sein de points de vente dans tout le pays au cours de cette période, et malgré une obligation de service minimum.

Frais supplémentaires