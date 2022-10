Pétrole marocain : cinq questions pour comprendre le potentiel du royaume

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Face aux hausses des prix des carburants et du coût de l’énergie, le Maroc cherche sur ses propres terres des alternatives à l’importation d’hydrocarbures. Si le pays est déjà un (petit) producteur, l’ampleur réelle de ses réserves reste floue. Les données géologiques, assez similaires à celles de certains plus gros producteurs de l’ouest africain, laissent toutefois bon espoir. Pour convaincre les compagnies pétrolières de se lancer dans de très coûteux projets d’exploration, le royaume sait faire preuve de souplesse dans sa fiscalité. Cela est d’autant plus nécessaire que Rabat ne manque pas d’ambition dans les hydrocarbures, étant même prêt à construire sa propre raffinerie.

1. Pourquoi importe-t-il autant au Maroc de devenir un producteur d’or noir ?

Les moteurs de croissance de l’économie marocaine sont multiples : l’agro-alimentaire, le textile, l’automobile,