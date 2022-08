RDC : qui a facilité l’évacuation de François Beya vers Paris ?

Après plus de six mois de détention, l’ex-conseiller en sécurité de Félix Tshisekedi, jugé depuis le 3 juin pour complot contre le chef de l’État, a bénéficié d’une remise en liberté provisoire le 16 août. Le Haute cour militaire a pris cette décision sur la base d’une expertise médicale réalisée à sa demande et dont les conclusions ont recommandé la prise en charge rapide de François Beya. Le 19 août, il a donc pu embarquer pour Paris, où il poursuivra sa convalescence pendant plusieurs semaines. L’avion, qui a décollé à 16h17 de l’aéroport de Kinshasa-Ndjili, a atterri dans la nuit sur le tarmac du Bourget.

Intervention présidentielle