Angola : entre João Lourenço et Adalberto Costa Júnior, l’heure de la bataille a sonné

Adalberto Costa Júnior et João Lourenço. © Montage JA : Julio Pacheco Ntela/AFP ; Minasse Wondimu Hailu Anadolu Agency via AFP

S’il y a huit candidats aux élections générales de ce 24 août en Angola, c’est bien à un duel entre João Lourenço, chef du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), et Adalberto Costa Júnior, à la tête de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita), auquel on assiste. Le premier, président sortant et successeur de José Eduardo dos Santos, entend bien assurer le maintien au pouvoir de son camp, qui dirige l’Angola depuis l’indépendance en 1975. Le second, outsider charismatique qui surfe sur le mécontentement social croissant, veut réaliser un exploit en arrachant une alternance inédite. Ainsi, quand Lourenço en appelle à « la force du peuple », Costa Júnior assure que « l’heure a sonné », selon leurs slogans de campagne respectifs.

Le bras de fer entre ces deux camps, mouvements de libération reconvertis en forces partisanes, est une constante de la vie politique angolaise. Et jusqu’à présent, à la fin, c’est toujours le MPLA qui gagne : le parti a remporté 82 % des suffrages lors des élections législatives de 2008, 72 % en 2012 et 61 % en 2017 à l’issue d’élections générales qui font du chef du parti arrivé en tête le président de la République.

Campagne musclée