Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo replonge dans l’arène

Pour Simone Gbagbo, la politique est une seconde nature. De tous les combats depuis près de quarante ans, elle ne sera pas restée bien longtemps en retrait. Presque un an après l’avoir créé, l’ancienne Première dame transforme son Mouvement des générations capables (MGC) en un parti dont elle prend la tête. Elle avait prévenu au moment de son lancement en septembre 2021 : « Ce n’est pas une association de femmes, encore moins de femmes aigries ! »

L’assemblée générale extraordinaire s’est ouverte le vendredi 19 août et devait se refermer le samedi 20, après l’adoption des textes du nouveau parti et l’élection des responsables des différentes structures. Et, sans surprise, c’est Simone Gbagbo qui doit être investie à la tête du parti. À 73 ans, elle se lance dans une nouvelle bataille, avec pour ambition de prendre part aux élections locales de 2023 et, peut-être, à la présidentielle de 2025.

« Les militants [de MGC] ont estimé que la politique constituait un levier fort, qui peut transformer le pays, explique Ben Monhessea Dekpeya, président du comité d’organisation de l’assemblée générale. La société civile a montré ses limites. Il faut aller plus loin, être audacieux. »

Cavalier seul