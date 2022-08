Cameroun : Samuel Eto’o surprend en dévoilant le nouvel équipementier des Lions indomptables

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et son président, Samuel Eto’o, pourront se vanter d’avoir déjoué tous les pronostics. Alors que le milieu s’attendait à ce qu’un équipementier réputé dans le secteur du football soit choisi, à l’instar de Nike, Adidas ou encore Puma, qui fut pendant des années le partenaire de la Fecafoot, Eto’o a finalement opté pour One All Sports, une société américaine essentiellement connue dans le sport automobile, pour remplacer l’équipementier Le Coq Sportif.

La Fecafoot avait annoncé la rupture unilatérale du contrat qui la liait avec la marque française depuis 2019 à l’issue de la CAN féminine 2022 au Maroc (2-23 juillet). Le Coq Sportif, qui n’aurait, selon la partie camerounaise, pas honoré certains de ses engagements a fait savoir qu’elle préparait une action en justice.

« Eto’o a pris tout le monde à contre-pied »

Au Cameroun, où le sport automobile ne fait pas partie des disciplines les plus populaires, beaucoup ignoraient l’existence de One All Sports, qui équipe notamment Panasonic Jaguar Racing, une écurie britannique, et Jaguar I-Pace eTrophy, des références parlant surtout aux initiés.