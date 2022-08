Côte d’Ivoire : à Assinie, dans le sillage du couple Ouattara

C’est un peu l’ultime virage avant le bonheur. Enfin, une certaine vision faite de plage et de cocotiers. À 70 kilomètres à l’est d’Abidjan, la bourgade de Samo est le dernier arrêt avant la station balnéaire d’Assinie. Quand vient le week-end, les grosses cylindrées y font halte pour s’approvisionner en fruits et légumes. Les chanceux prennent ensuite à droite sur une route bientôt bordée de cocotiers. Les échoppes s’effacent, la végétation se densifie. L’agitation et le brouhaha d’Abidjan ne sont plus qu’un lointain souvenir. On inspire à pleins poumons l’air pur des vacances et on fonce droit vers la mer.

SUV de luxe

À mesure que l’on se rapproche d’Assouindé, le premier des deux principaux villages qui composent la commune d’Assinie, les panneaux publicitaires fleurissent. Ici pour un magasin chic d’Abidjan, là pour un karting ou pour un SUV de luxe. Quelques centaines de mètres plus loin, des policiers contrôlent les voitures devant un petit carrefour au centre duquel trône un panneau indiquant « Assouindé, village touristique ». En arrière-plan, une station-service décrépite. La voie de droite mène aux premiers commerces, celle de gauche file à Mafia, située une vingtaine de kilomètres plus loin.

Assinie, bande de terre située entre l’océan Atlantique et la lagune Aby, à 95 km d’Abidjan, n’est pas une station balnéaire comme les autres. C’est aujourd’hui le lieu de villégiature préféré des puissants du pays, ces hommes et femmes qui – dans la politique, les affaires ou la culture – font la pluie et le beau temps. Ils y viennent pour un week-end, une escapade en semaine ou pour y passer leurs vacances. Ils en sont les rois et les reines, au point d’avoir année après année bouleversé le quotidien des habitants.