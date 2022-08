Amazon accélère en Afrique, au grand dam des acteurs locaux

Un colis Amazon sur les tapis roulant du centre de tri. © Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas via AFP.

Mauvaise nouvelle pour Konga, Jumia et Takealot. Les trois leaders de l’e-commerce au Nigeria et en Afrique du Sud voient les ambitions d’Amazon grandir sur leurs propres terrains de jeu. Le mastodonte américain a en effet prévu de déployer dans les deux plus grandes économies du continent la place de marché qui a fait son succès.

Baptisé « Project Fela », le nouveau plan d’attaque mis en œuvre par le groupe fondé par Jeff Bezos et désormais dirigé par Andrew Jassy, comporte également une nouvelle stratégie pour Amazon Web Services (AWS), l’entité dédiée aux services d’hébergement de données. Cette dernière souhaite cibler davantage les start-up au Nigeria. Une accélération est aussi prévue pour Prime Video, le service de streaming vidéo du géant américain.