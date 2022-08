Sénégal : défait à Dakar, Alioune Ndoye sera-t-il écarté par Macky Sall ?

Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime au Sénégal. © Facebook Alioune Ndoye

Le soleil est au zénith dans un Dakar bruyant où les automobilistes ne devraient plus s’offusquer des embouteillages aux heures de pointe. Mais ce jeudi 28 juillet, la lenteur de la circulation dans la capitale exaspère notre taxi tandis que nous tentons de nous frayer un chemin jusqu’au domicile d’Alioune Ndoye, dans le quartier huppé de Fann Résidence.

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime nous y a donné rendez-vous à 13 heures et, au moment de nous déposer au lieu convenu, le chauffeur lance dans un mélange de wolof et de français approximatif : « Alioune Ndoye perdre élection. Dakar, Yewwi moy borom ». Autrement dit : Dakar, c’est pour Yewwi Askan Wi (YAW), la principale coalition de l’opposition. Mais à trois jours des élections, Alioune Ndoye, désigné tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la capitale sénégalaise, est encore convaincu qu’il a une carte à jouer.