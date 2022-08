Boissons : au Cameroun, un phénix nommé SABC

L’opération sera probablement le deal de l’année au Cameroun. Le 14 juillet, le fabricant britannique de boissons Diageo annonçait la cession de sa branche locale, Guinness Cameroun, à la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC). La transaction, d’un montant de 458,9 millions d’euro, requiert certes l’accord des autorités camerounaises de la concurrence pour être définitive, mais son annonce a déjà éclipsé les interrogations qui avaient cours concernant l’avenir de cette filiale, à 84,4 %, du groupe français Castel, à travers les Brasseries et glacières internationales (BGI).

À la suite du divorce, début juillet, entre BGI et Coca-Cola dans plusieurs pays africains, on craignait une perte de parts de marché, notamment sur le segment des boissons gazeuses, sur lequel SABC embouteillait et distribuait les sodas de l’américain au Cameroun. De même, l’arrivée quelques semaines plus