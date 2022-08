Avec InstaDeep, les Tunisiens Karim Beguir et Zohra Slim tutoient les géants mondiaux de la tech

Malgré toute sa bonne volonté, l’homme est malgré lui trop sollicité pour arriver à donner de son temps à qui souhaite lui parler cinq minutes. Peu avare d’interviews, ouvert aux débats et adepte des discussions à la volée, Karim Beguir est un start-upper pressé mais affable. Il le sait. Son image et celle de son entreprise comptent dans la guerre que se mènent les entreprises de sa trempe pour séduire les meilleurs talents.

Avec son associée Zohra Slim – 39 ans, plus en retrait –, l’homme, qui fêtera ses 46 ans dans quelques mois, préside une entreprise qui a besoin des meilleurs mathématiciens et développeurs de la planète. En huit ans d’existence, InstaDeep s’est imposée comme une référence mondiale de la « deep tech ». Sa particularité ? Elle développe des solutions disruptives basées sur l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (analyse d’image, de son, de textes),