Engrais : cinq questions pour comprendre l’impact de l’envolée des prix

1 – Quelle est l’ampleur de la crise ?

Pas d’engrais disponibles ; ou alors ils sont trop chers. Ce problème, auquel est confrontée la majorité des pays africains, résulte de tensions sur le marché mondial des engrais. À partir de 2020, le secteur a été perturbé par les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment la hausse des cours des matières premières et le renchérissement du transport maritime. « Les prix des engrais ont augmenté aussi tout au long de 2021, et de nombreux cours ont atteint des niveaux record », a rappelé en juin l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pointant un quasi triplement du prix de l’urée (l’un des principaux engrais azotés) et des engrais phosphatés sur les douze derniers mois.

Alors que la situation était déjà difficile, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine début 2022 et les sanctions qui s’ensuivirent