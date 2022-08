États-Unis : quand Washington repart à la conquête du continent

Joe Biden montant à bord de Air Force One à Joint Base Andrews, Maryland, États-Unis, le 10 août 2022. © Shawn Thew/CNP/NEWSCOM/SIPA

Durant quatre ans, l’Afrique a été le cadet des soucis du président américain. Entre son désengagement militaire et ses déclarations humiliantes, Donald Trump s’en est tenu à son slogan : « America first », et qu’importe le reste du monde.

Changement de style, de ligne, et désormais de politique. Avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche en 2021, l’administration américaine tente de renforcer son influence sur le continent africain. Pour preuve, la visite début août d’Antony Blinken – la première du secrétaire d’État américain sur le continent – en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda.

« Soft power »

Portée sur les intérêts économiques comme sur les enjeux politiques, cette visite avait pour but de relancer le « soft power » américain autant que de s’emparer des dossiers qui comptent parmi les plus difficiles. Antony Blinken a ainsi déploré « les rapports faisant état de soutien de la RDC aux FDLR, comme de ceux faisant état du soutien du Rwanda au M23 », appelant à ce que ces soutiens cessent de part et d’autre.

Cette visite intervient alors que les États-Unis viennent d’annoncer la tenue d’un sommet avec les dirigeants africains, qui se tiendra du 13 au 15 décembre à Washington. Joe Biden, âgé de 79 ans, a rendu visite aux alliés des États-Unis en Europe, en Asie et au Moyen-Orient au cours des dix-huit premiers mois de son mandat, mais pas en l’Afrique, de sorte que le sommet marquera son engagement le plus significatif avec le continent à ce jour.