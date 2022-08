Valérie Levkov (EDF) : « L’Afrique peut pourvoir à ses besoins énergétiques, mais aussi exporter »

Valérie Levkov, directrice Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale d’EDF, à Paris, en mai 2016. © Vincent Fournier/JA.

Aux commandes de l’unité Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale d’EDF depuis 2015, Valérie Levkov est au cœur de la stratégie du géant mondial de l’électricité sur le continent, au moment où celui-ci fait l’objet d’un plan de renationalisation à hauteur de 9,7 milliards d’euros. En sept ans, EDF, auparavant présent uniquement au Maroc, en Égypte et en Afrique du Sud, s’est déployée en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Sénégal, ainsi qu’au Cameroun, avec le projet de la centrale hydroélectrique Nachtigal.