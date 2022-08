France-Russie : les cibles et les chouchous de Paris et de Moscou dans leur guerre d’influence en Afrique

Dans cette sorte de cartographie des relations entre la France, la Russie et les différents États africains, nulle surprise de voir le Malien Assimi Goïta et le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra bénéficier des bonnes grâces de Moscou. Les deux pays accueillent sur leur sol des mercenaires de la société russe Wagner et s’attaquent régulièrement aux intérêts français. À l’inverse, ils sont particulièrement ciblés par la France, qui a perdu, à Bamako et Bangui, l’influence qu’elle a longtemps eue.