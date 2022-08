Rwanda–États-Unis : M23, Paul Rusesabagina… Antony Blinken et Paul Kagame évoquent des dossiers épineux

Après l’Afrique du Sud et la RD Congo, le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé au Rwanda, dernière étape de sa tournée africaine. Jeudi 11 août, il a rencontré le président Paul Kagame avec lequel plusieurs dossiers épineux ont été abordés.

Au surlendemain de son entretien avec Félix Tshisekedi, Antony Blinken a indiqué avoir discuté avec Paul Kagame des accusations de soutien de l’armée rwandaise au M23.

« Nous avons discuté des rapports crédibles qui indiquent que le Rwanda continue de soutenir le groupe rebelle M23 et possède ses propres forces en RDC (…) Chaque pays de la région doit respecter l’intégrité territoriale des autres », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Antony Blinken fait référence au rapport d’experts missionnés par les Nations unies, selon lequel l’armée rwandaise aurait « lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des Forces armées congolaises » depuis novembre 2021 et jusqu’en juin 2022. Kigali a démenti catégoriquement.

This morning, President Kagame received U.S. Secretary of State Antony Blinken @SecBlinken, for discussions on strengthening the bilateral partnership as well as security in the region. pic.twitter.com/QeujUA8lKn