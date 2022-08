Sénégal : Mame Aby Seye, l’atout de Macky Sall pour renforcer la souveraineté économique

Mame Aby Seye a pris la direction de la DER/FJ (Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes ). © Global Mind Consulting

Avant de prendre la direction de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) en mars 2022, cette docteure en sociologie et démographie a fait ses premières armes dans les compotes de fruits. Outre ce poste de responsable des études marketing en France pour la marque d’agroalimentaire Andros, cette passionnée – et diplômée – d’urbanisme a aussi œuvré au sein d’une ONG, puis de l’agence publique sénégalaise pour des projets domaniaux.

Revenue au pays en 2015 pour intégrer la Caisse des dépôts et consignation comme cheffe de projet, elle est repérée en 2019 par le président Macky Sall qui lui confie la direction du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), un poste qui fait d’elle une technocrate en vue au sein de l’administration.

« Calme et conventionnelle »

En mars, alors que le charismatique Papa Amadou Sarr est