Crise sanitaire, recrutements, succession… Les patrons africains à l’épreuve

L’un des challenges les plus importants reste toujours l’adoption d’une gouvernance moderne, qui doit notamment permettre d’envisager plus sereinement la succession du fondateur. © Séverin Millet pour JA.

La confiance est de retour. Plus encore qu’en 2019, avant la pandémie de Covid, les patrons africains sont optimistes. Bien sûr, les challenges ne manquent pas. Le retour à la normale espéré n’a pas eu lieu et beaucoup de CEO doivent actuellement gérer les importantes perturbations nées de la guerre menée par la Russie en Ukraine, de la hausse des prix de l’énergie à celle des taux d’intérêt, en passant par l’inflation et la remise à plat de leur stratégie d’approvisionnement.

Mais durant la pandémie, ils ont pu évaluer leur résilience face à des chocs externes d’autant plus inattendus qu’ils étaient d’une ampleur sans précédent. Et nombre de dirigeants d’entreprise sont sortis rassurés par leur capacité à faire face à l’imprévisible. Ils soulignent sans surprise l’importance de la numérisation de leur fonctionnement, mais aussi du renforcement du suivi de la performance de leurs activités (reporting, KPI). Alors quand certaines entreprises internationales renoncent à l’Afrique, les champions continentaux sont déterminés à aller de l’avant.

Optimisme

Selon l’étude réalisée par le cabinet Deloitte pour l’Africa CEO Forum organisé en juin, 78 % des 200 dirigeants d’entreprise africains interrogés se disaient confiants concernant les perspectives économiques de leur secteur en 2022, contre 60 % au début de 2020, avant la pandémie de Covid-19, et seulement 40 % après la première vague de contamination.