Centrafrique : l’Assemblée a-t-elle financé la campagne pour un nouveau mandat de Touadéra ?

Le président de l’Assemblée nationale centrafricaine Simplice Mathieu Sarandji (au c.) et le premier vice-président de l’institution Évariste Ngamana (à dr.) sur les marches de l’Assemblée, à Bangui, le 15 octobre 2021. © AFP.

C’est une circulaire datée du 29 juillet qui a, une nouvelle fois, mis le feu aux poudres de l’Assemblée. Signée de la main du président de la chambre, Simplice Mathieu Sarandji (SMS), celle-ci indique qu’il a été donné à l’ancien Premier ministre, par ailleurs chef de l’administration et ordonnateur des dépenses parlementaires, « de constater que des ordres [étaient] délivrés à [son] insu à certains députés de la Nation malgré [sa] présence à Bangui ».

SMS rappelle dans le même document d’une page qu’il peut être suppléé par les vice-présidents « en cas d’empêchement temporaire », ce qui n’était en l’occurrence pas le cas selon lui. Il insiste donc en précisant qu’« il est strictement interdit [de délivrer] des ordres de mission en [sa] présence et sans [son] autorisation » et charge les autorités de gendarmerie, de police et de l’aéroport de Bangui de faire respecter la « stricte application » de ces directives.

Missions fantômes

Selon nos informations, une personne est particulièrement visée, sans toutefois être directement mentionnée : Évariste Ngamana, premier vice-président de l’Assemblée et porte-parole du Mouvement cœurs unis (MCU, le parti du président Faustin-Archange Touadéra, dont Simplice Mathieu Sarandji est également le secrétaire général). Ngamana a en effet signé plusieurs ordres de mission et autorisations de décaissement de fonds publics qui ont retenu l’attention de SMS.

Parmi ces documents suspicieux figure l’aval donné à une mission parlementaire au Cameroun au début de juillet. Celle-ci, selon la version signée par le premier vice-président de l’Assemblée, devait durer 18 jours et concernait une quinzaine de personnes. Or la réalité était toute autre : la mission en question, un échange d’informations avec des représentants de la chambre basse du Cameroun, ne durait en fait que deux journées.

Selon nos informations, Simplice Mathieu Sarandji, alerté, a cette fois bloqué le décaissement des fonds concernés – obligeant le camp présidentiel à trouver une autre source d’approvisionnement. En réalité, la pratique frauduleuse au sein de l’Assemblée remonterait à plusieurs mois. Récemment encore, une autre polémique avait ainsi éclaté lorsque Évariste Ngamana avait sollicité pour lui-même un appel de fonds pour des soins dentaires qui l’obligeaient, selon lui, à séjourner durant un mois entier, en juillet, dans un hôtel de luxe de Paris.

Fraude de longue durée

D’après une source haut placée à la chambre, l’émission de ces documents frauduleux avaient avant tout comme objectif de favoriser la mobilisation des populations par les députés de la majorité présidentielle en amont de la manifestation du 7 août en faveur d’un référendum constitutionnel. Souhaité par le président Touadéra, celui-ci a notamment pour objectif de permettre au chef de l’État de s’affranchir de la limitation actuelle des mandats présidentiels et de se représenter en 2026.

Ce que SMS a bloqué n’est que le sommet de l’iceberg

En d’autres termes, ajoute notre source, les ordres de mission signés par Évariste Ngamana étaient destinés à la mobilisation des manifestants par les députés du MCU mais aussi à celle des autorités locales telles que préfets, sous-préfets et maires. Sur le terrain, certains « marcheurs » se sont d’ailleurs plaints de n’avoir reçu qu’une faible somme d’argent – 500 F CFA (0,76 euro) par endroit –, malgré des dotations visiblement plus importantes.

De même source, Évariste Ngamana ambitionnait pourtant de décaisser au moins deux millions de F CFA par préfecture, soit 40 millions de F CFA (plus de 60 000 euros) pour le pays entier, à répartir entre les députés de la majorité, selon leur nombre et leur disponibilité. Mais Simplice Mathieu Sarandji a finalement décidé d’intervenir en juillet en bloquant plusieurs opérations. « Ce que SMS a bloqué n’est que le sommet de l’iceberg. Cette fraude et ces surfacturations durent depuis des mois déjà », estime toutefois notre source à la chambre basse.

Guerre Ngamana-Sarandji

Contacté par Jeune Afrique, Évariste Ngamana a tenu à apporter « un démenti formel » à des « accusations infondées et gratuites » selon lui. « Les députés ont le droit d’aller dans leur circonscription et, pour ce faire, ils n’ont pas forcément besoin d’ordre de mission. Je ne vois pas le lien avec la manifestation dont vous parlez », a encore répondu le premier vice-président de l’Assemblée. « Il se sait protégé », rétorque une de nos sources, précédemment citée.

Depuis plusieurs mois, Évariste Ngamana – par ailleurs interlocuteur régulier des Russes de Wagner – est la cheville ouvrière de la future réforme constitutionnelle. Proche de Faustin-Archange Touadéra, qui l’a particulièrement soutenu lors de son élection au bureau de la chambre, il travaille en étroite relation avec Donatien Maleyombo, le très influent chef de cabinet du président. Ces proximités ont d’ailleurs provoqué une grande rivalité avec Simplice Mathieu Sarandji. Ce dernier, qui n’a pas abandonné son ambition de remplacer un jour Touadéra à la magistrature suprême, s’oppose en effet en privé (il se garde de le déclarer officiellement) à une révision constitutionnelle qui lui barrerait un peu plus la route du fauteuil présidentiel. Fragilisé par ce non-soutien au projet du chef de l’État, il affronte fréquemment Évariste Ngamana, à l’Assemblée comme au sein du MCU, et n’apprécie guère la montée en puissance de ce cadet.

« Ngamana se voit déjà comme le président de l’Assemblée nationale, tandis que Sarandji s’accroche mais craint pour son poste », conclut notre source chez les parlementaires. Le duel entre les deux hommes, dont le président Touadéra sera de toute évidence l’ultime arbitre, devrait se poursuivre très prochainement à la chambre basse : selon nos sources, une session extraordinaire devrait y être convoquée dans la deuxième partie d’août afin de mettre sur la table la réforme de la constitution.