Libye : « Le jour où j’ai capturé Seif al-Islam Kadhafi »

« Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2011, nous avions préparé une embuscade à Wadi al-Ramal, entre la région de Wadi al-Shati et Wadi al-Hayat, avec un groupe de combattants de Zintan que je dirigeais et un autre de la tribu de Barguen, originaire du sud. Avant l’aube, vers 2 heures du matin, deux 4×4 ont surgi entre les dunes. Ils ont tenté de résister et de s’enfuir. Il y a eu quelques échanges de tirs avant qu’on ne les stoppe et ne les interpelle. Ils n’étaient pas nombreux : deux hommes dans la première voiture et quatre dans la seconde.

Dans la nuit noire, on ne voyait pas grand chose. Je suis le premier à m’être approché de leur convoi et à avoir interrogé l’un d’entre eux, qui a fini par me dire, en le pointant du doigt, « c’est Seif al-Islam ». C’était la première fois de ma vie que je le voyais en vrai. Son crâne était couvert de sable jusqu’aux sourcils, il était vêtu d’une