RDC : relations avec le Rwanda, Monusco, présidentielle… Antony Blinken est arrivé à Kinshasa

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken à son arrivée à l’aéroport international de Kinshasa, le 9 août 2022. © Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP

À chaque visite d’un haut responsable américain ses espoirs. Après l’Afrique du Sud, Antony Blinken vient d’entamer ce 9 août une mission de 48 heures à Kinshasa – il se rendra ensuite à Kigali pour terminer sa tournée africaine. En fin de journée, le secrétaire d’État doit s’entretenir avec Félix Tshisekedi, une rencontre à laquelle assisteront notamment le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le directeur de cabinet du président Guylain Nyembo et son mandataire spécial, Serge Tshibangu.

« Nous espérons plus de coopération économique à travers des investissements américains, en particulier dans le domaine des compensations pour notre écosystème qui permet la lutte contre le changement climatique, dans le cadre de notre partenariat stratégique PPPP », explique Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, à Jeune Afrique. Mais c’est un sujet autrement plus sensible qui sera au cœur de cette visite, que Blinken poursuivra par un séjour à Kigali.