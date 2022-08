RDC : comment Sébastien Desabre est devenu sélectionneur des Léopards

Au mois de juin, alors que l’Argentin Héctor Cúper était toujours sélectionneur des Léopards, la rumeur le remplaçait déjà par Sébastien Desabre (46 ans). À l’époque, le principal intéressé avait nié ; Mikaël Hanouna, le directeur sportif de Niort (Ligue 2 française), club avec lequel le technicien était lié jusqu’en juin 2023, n’en savait pas plus ; quant à la Fédération congolaise de football (Fecofa), elle n’avait pas communiqué sur le sujet.

Deux mois plus tard, Desabre ne nie plus ; Hanouna doit lui trouver un remplaçant à l’heure où les clubs du championnat de France de Ligue 2 s’affrontent lors de la deuxième journée de celui-ci ; et la Fecofa confirme l’arrivée imminente du quadragénaire. C’est même elle, par le biais d’un communiqué, qui a obligé les journalistes couvrant l’actualité des Chamois niortais et des Léopards congolais à faire quelques heures supplémentaires.

Étrange timing

Samedi 6 août, au moment où Niort s’apprêtait à recevoir Bastia, l’instance a annoncé via un communiqué que Desabre avait été choisi comme sélectionneur. À quelques heures d’un match de championnat, le timing est particulièrement mal choisi. « Franchement, ce n’était pas très heureux. Cela pouvait attendre un peu, même si, sur le fond, la Fecofa avait raison », estime un proche du dossier.

Mikaël Hanouna, quant à lui, s’étouffe devant les méthodes de la fédération. « Elle aurait pu nous laisser tranquille un jour de match, mais non. Que Sébastien Desabre intéresse la RD Congo et qu’il souhaite un jour rejoindre une sélection africaine susceptible de jouer la Coupe du monde [la RDC ne disputera pas celle au Qatar du 21 novembre au 18 décembre], soit. Mais dans ce cas-là, que l’on m’appelle pour faire une offre – car il est encore sous contrat –, et nous en discutons », fulmine le directeur sportif niortais, contacté quelques minutes seulement avant le coup d’envoi de Niort-Bastia, et qui envisage même de porter plainte devant la Fédération internationale de football association (Fifa).

Après la rencontre, lourdement perdue par son équipe (1-4), Desabre est évidemment interrogé en conférence de presse par les journalistes sur sa (très possible) nomination en RDC. Relancé après avoir répondu qu’il ne communiquerait que plus tard, l’ancien sélectionneur de l’Ouganda, agacé, s’est finalement levé, quittant la salle sans un mot de plus.

Déjà cinq titres avec des clubs africains

Le lendemain, Belge Situtala, le secrétaire général de la Fecofa, confirme que Desabre est bien la priorité congolaise – face notamment au Belge Tom Saintfiet et au Français Henri Stambouli. « Le projet de Sébastien Desabre est celui qui a le plus retenu notre attention », explique le dirigeant. Celui-ci dispose en effet d’un solide CV sur le continent africain : outre l’Ouganda, qu’il avait qualifié pour la CAN 2019, Desabre a entraîné l’Asec Abidjan (Côte d’Ivoire), l’Espérance Tunis (Tunisie), le Wydad Casablanca (Maroc), le Coton Sport Garoua (Cameroun) et le Pyramids FC (Égypte), remportant au total cinq titres.

Mais en RDC, la validation d’une nomination d’un sélectionneur passe obligatoirement par le ministère des Sports, puisque c’est l’État qui prend en charge le salaire de celui-ci, ainsi que de son staff technique. Les services de Serge Nkondé ont donc épluché les références de Desabre et estimé l’opération viable, tant sportivement que financièrement. L’instance a ainsi reçu le feu vert de son ministère de tutelle pour finaliser l’opération, précisant via son secrétaire général que Desabre « disposait d’une clause dans son contrat avec Niort lui permettant de l’activer en cas d’offre d’une sélection nationale ». « C’est faux, nous avons accepté le départ de Desabre suite à un accord transactionnel. Il n’y avait aucune clause de ce type dans son contrat », nous a précisé Mikaël Hanouna, lequel a accepté, le 7 août, le départ de son entraîneur après deux saisons et deux matches dans les Deux-Sèvres.

Moins payé que son prédécesseur

Le principal intéressé, qui n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment, se contentant juste de confirmer sur les réseaux sociaux sa nouvelle destination, se rendra dans les prochains jours à Kinshasa afin d’y signer son contrat. Pour l’instant, aucune information n’a filtré sur la durée de son engagement ni sur le salaire mensuel qu’il percevra, mais celui-ci devrait être inférieur à celui que touchait son prédécesseur (50 000 euros).

Sébastien Desabre, qui a prévu de s’installer en RDC, profitera de son premier séjour kinois pour composer son staff technique et préparer les prochaines échéances. Le report de septembre à mars prochain des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN face à la Mauritanie, du fait de la modification du calendrier de la phase finale – il est passé de juin-juillet 2023 à janvier-février 2024 – pourrait lui permettre d’organiser un ou deux matches amicaux le mois prochain.