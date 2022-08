Côte d’Ivoire : une fête nationale sans Bédié, ni Gbagbo

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’entretient avec Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le président libérien George Weah lors du 62e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire à Yamoussoukro, le 7 août 2022. © Sia KAMBOU/AFP

Après une cérémonie sobre en 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19, le 62e anniversaire de l’indépendance a été célébré en grande pompe à Yamoussoukro. Le temps d’un week-end, les immenses avenues du village natal de Félix Houphouët-Boigny étaient bondées. Des centaines de personnes ont afflué place Jean-Paul II, où s’est déroulé le défilé civilo-militaire.

Sous des tentes, chefs traditionnels et religieux, diplomates et hommes politiques avaient fait le déplacement. Le vice-président de la République Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Patrick Achi ainsi que les membres du gouvernement étaient présents, de même que certains leaders de l’opposition dont Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI) et Albert Mabri Toikeusse, président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI).