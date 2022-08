Nigeria : flambée des prix, chômage, pauvreté… Dans « le fief » de Buhari, les limites criantes du populisme

C’est ici que Muhammadu Buhari a remporté l’élection présidentielle en 2015, sur cette terre du nord qui lui apporte un soutien indéfectible. Ici que sa rhétorique a été éprouvée et que ses promesses ont soulevé l’enthousiasme : de bons emplois, des revenus solides et un sentiment de fierté retrouvée. Ici aussi que le coût de la vie augmente proportionnellement au mécontentement à son égard.

Malgré des investissements substantiels dans l’agriculture et les infrastructures, la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants ainsi que l’insécurité permanente, pèsent sur le fief de Buhari et ont entamé sa réputation. Chômage, pauvreté et réduction de la production agricole nourrissent les déceptions.

Malgré cette réalité, le président et son équipe économique continuent à appeler les Nigérians à