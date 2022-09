Côte d’Ivoire : Prosuma, la grande distribution en taille patron

Dix-septième enseigne de distribution mondiale en 2021 (d’après un classement de la National Retail Federation et de Kantar), Auchan est parti à la mi-juin à la conquête de la Côte d’Ivoire, avec l’ambition de lancer, à terme, 80 magasins dans tout le pays. Une impression de déjà-vu pour la Société ivoirienne de promotion de supermarchés (Prosuma) qui, en 2015, avait résisté à l’arrivée, tambour battant, de Carrefour – septième mondial en 2021, selon le même classement – avant de muscler son offre.

Face à des concurrents de taille, Prosuma, toujours en pole position sur ses terres ivoiriennes, mise sur deux leviers clés pour consolider sa pérennité : « la diversification et la qualité ». « Toute arrivée d’un concurrent nous oblige à rester en alerte et à continuer de nous dépasser », explique à Jeune Afrique un dirigeant du groupe, pour qui, « la variété des enseignes et des offres,