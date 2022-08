Nigeria : Buhari et le mirage du protectionnisme

Une pyramide de 1,2 million de sac de riz dévoilée à Abuja en février dernier : un décor parfait choisi par Muhammadu Buhari pour annoncer que le pays avait doublé sa production de riz paddy [riz à l’état brut, non décortiqué, ndlr] à 9 millions de tonnes métriques par an depuis 2015. Mais aussi un symbole de la politique d’auto-suffisance prônée par le président.

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, confirmait alors que la capacité d’usinage du riz nigérian était passée à 3 millions de tonnes métriques contre 350 000 tonnes métriques avant le lancement du programme gouvernemental de soutien aux agriculteurs, l’Anchor Borrowers [micro-crédit à destination des petits agriculteurs, ndlr].

Pour autant, le prix d’un sac de riz de 50 kg a