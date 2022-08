RDC : accusé de spoliation par l’Église, le frère de la Première dame riposte

L’imbroglio entourant le terrain occupé par le séminaire théologique Saint-Jean XXIII, à l’ouest de Kinshasa, se poursuit. L’affaire a publiquement éclaté le 19 juillet, lorsque des représentants de l’Église catholique ont accusé John Nyakeru, ambassadeur de la RDC au Kenya et, par ailleurs, frère de la Première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, d’être impliqué dans une tentative de spoliation de ce site de neuf hectares, dont les prélats assurent disposer du titre de propriété depuis l’époque coloniale.

Au cours d’une conférence de presse improvisée sur place, le très influent cardinal Fridolin Ambongo et son vicaire, Monseigneur Carlos Ndaka Salabisala, avaient alors dénoncé une tentative de spoliation orchestrée par un groupe de personnes se réclamant, notamment, du frère de la Première dame. Le 21 juillet, le cardinal avait reçu John Nyakeru en audience afin d’évoquer ce sujet avec lui.

Plainte et démenti

Plusieurs publications avaient ensuite circulé sur les réseaux sociaux, certaines affirmant que Fridolin Ambongo avait, à l’occasion de cet échange, présenté ses excuses au diplomate. Affirmation démentie quelques jours plus tard par un communiqué de l’archidiocèse de Kinshasa. Ce dernier ajoutait que, lors du rendez-vous, John Nyakeru avait été informé de l’identité des personnes qui le mettent en cause et qu’il lui « appart[enait] désormais de prouver son innocence ».

Contacté par Jeune Afrique, le frère de la Première dame dément toute implication dans ce dossier et assure n’avoir aucune revendication sur la concession occupée par le séminaire théologique. Selon nos informations, il a même déposé plainte, le 22 juillet, auprès du commissariat provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa.

Nombreuses convoitises

Dans ce document manuscrit, que JA a pu consulter, le diplomate précise que sa démarche vise un individu répondant au nom de Trésor, qui aurait cité son nom dans cette affaire. Cet homme se serait présenté, auprès des ecclésiastiques, comme son secrétaire particulier.

Dans la liste des contacts que le cardinal a remise à John Nyakeru le 21 juillet figure également le nom d’un agent de l’Agence nationale de renseignements (ANR), dont les spoliateurs se sont, selon l’Église, également réclamés et ce, précise la plainte, alors que « les problèmes de concessions ne concernent pas l’ANR ».

Selon l’Église catholique, le terrain en question suscite des convoitises depuis plusieurs années, certains conflits autour des titres de propriétés de cette concession remontant à 2019.