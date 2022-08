Océan Indien : Françoise Marechal-Charlotte, ex-star du JT et cœur battant de l’entrepreneuriat féminin

Ce n’est pas par hasard que Françoise Marechal-Charlotte a été choisie pour prendre la tête du National Women Entrepreneur Council (NWEC – Conseil national des femmes entrepreneurs de Maurice), en septembre 2021. Kalpana Koonjoo-Shah, la ministre de l’Égalité des genres et du Bien-être de la famille, est venue la chercher en personne. Pour son parcours, ses compétences, mais aussi pour son énergie et son humilité. « Il y a en chacun de nous quelque chose de positif. Ma mère, pieuse catholique, m’a enseigné l’amour du prochain. Ne jamais juger, mais comprendre l’autre, son histoire et, surtout, ne pas perdre de vue que nous ne sommes là que de passage. »

L’ancienne star du JT du 19/30 sur MBC – la chaîne nationale Mauritius Broadcasting Corporation – n’a jamais aimé le crépitement des flashs. Elle n’en a pas besoin. Elle est solaire. À 55 ans, cette mère de « trois merveilleux enfants » défend et soutient l’entrepreneuriat féminin avec l’énergie de celle qui s’est faite toute seule, ou presque. « Maurice est encore dominée par une société patriarcale. Malheureusement, j’entends trop souvent des femmes entrepreneurs venir me dire : « Mon compagnon me demande d’arrêter mon activité »… Moi, ma chance est d’avoir un homme ouvert à la maison, qui m’a toujours soutenue et épaulée dans mes choix professionnels. »