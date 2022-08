Côte d’Ivoire : dix choses à savoir sur Robert Niamkey Koffi, fidèle de Bédié

1. Prêtres

Robert Niamkey Koffi est né le 10 novembre 1948 à M’Bahiakro, dans le centre-est de la Côte d’Ivoire. Son père était un commerçant et un gros planteur de café et de cacao. Il grandit entre l’internat, dans une institution tenue par des prêtres catholiques où il effectue sa scolarité jusqu’au Bac, et sa famille qu’il voit essentiellement pendant les vacances. « C’est une éduction très rigoureuse. On nous a appris le sens du travail et la persévérance », se souvient-il. Plusieurs de ses frères et sœurs sont aujourd’hui décédés. Seuls cinq sont en vie aujourd’hui.

2. « Marxisants »