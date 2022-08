Afrique-France : pas de « sentiment anti-français » dans les affaires ?

Non, le sentiment anti-français qui sévit en Afrique, et surtout dans les pays francophones du continent, n’a pas eu de conséquences économiques manifestes. Plus étonnant encore, alors que les réactions de rejet à l’égard de la France n’ont cessé de se multiplier ces derniers mois, d’après le baromètre Africaleads 2022, publié en mars de cette année par le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), l’image et l’impact de la France et de ses entreprises se sont améliorés aux yeux des leaders d’opinion africains.

En l’espace d’un an, l’Hexagone a gagné une place dans le classement, en passant de la 7e à la 6e position des pays les plus appréciés, par rapport à l’année dernière. Devant la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Canada et l’Allemagne occupent les cinq premières places du classement.

Léger rebond