Côte d’Ivoire-Congo : la visite très business du Premier ministre Anatole Collinet Makosso

Arrivé à Abidjan le 26 juillet, Anatole Collinet Makosso s’est rendu dès le lendemain dans le nord de la Côte d’Ivoire en compagnie du Premier ministre Patrick Achi pour y assister, en sa compagnie, au lancement de plusieurs grands projets d’infrastructures dans l’agriculture et l’hydraulique. Selon nos informations, le chef du gouvernement du Congo-Brazzaville en a surtout profité pour évoquer avec son homologue la coopération entre Ivoiriens et Congolais dans le secteur de l’éducation et commerce. Ce travail s’est ensuite poursuivi à Abidjan dans les locaux de la primature.

Si la relation économique entre les deux pays reste très embryonnaire – et en grande partie limitée à un appui budgétaire congolais de 100 milliards de francs CFA en 2013 (environ 153 millions d’euros) et aux relations entre les sociétés pétrolières nationales –, ils se préparent à réactiver une commission mixte bilatérale. Selon nos sources, celle-ci prévoit de favoriser plus de vingt projets d’accords. Abidjan et Brazzaville organisent également un forum économique qui réunira les grandes entreprises des deux pays.

Obsèques à Grand-Bassam

Anatole Collinet Makosso était accompagné lors de son séjour ivoirien de deux membres de son gouvernement, Paul Valentin Ngobo, ministre de l’Agriculture, et Josué Rodrigue Ngouonimba, son collègue de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Toujours dans le cadre de la future commission mixte bilatérale, ceux-ci ont également eu des séances de travail avec leurs homologues ivoiriens Kobenan Kouassi Adjoumani et Bruno Nabagné Koné.

Le 29 juillet, avant son départ pour Brazzaville, le Premier ministre congolais a été reçu en audience par Tiémoko Meyliet Koné, le vice-président ivoirien, pour transmettre un message d’amitié du président Denis Sassou Nguesso à son homologue Alassane Ouattara. Ce dernier était absent du pays à l’occasion d’une visite officielle en Afrique du Sud puis d’un séjour privé en France du 22 au 30 juillet.

Durant son séjour en terres ivoiriennes, Anatole Collinet Makosso s’est rendu à plusieurs reprises dans la station balnéaire de Grand-Bassam, notamment pour prendre part aux obsèques de Hadja M’man Adama Cissé-Magassa, la défunte mère du banquier d’affaires franco-ivoirien Ibrahim Magassa. Celui-ci, fondateur de la banque Algest Consulting, compte en effet parmi les conseillers de l’État congolais.