Le Sénégal attend les résultats des législatives, l’opposition fête déjà sa victoire dans les grandes villes

Toujours dans l’attente des résultats nationaux, l’opposition avait déjà commencé à fêter sa victoire ce dimanche 31 juillet au soir dans certaines zones du Sénégal. À Dakar, le maire de la capitale a entamé une caravane improvisée dans les rues de la banlieue. Debout au milieu de la foule, souriant et victorieux, Barthélémy Dias était escorté par plusieurs centaines de partisans. À Ziguinchor, la candidate de la majorité Victorine Ndèye a reconnu la victoire de son concurrent, le militant anti-impérialiste Guy Marius Sagna. Les premières tendances du vote de la diaspora donnent également l’opposition victorieuse.

Le vote s’est globalement déroulé dans le calme ce dimanche. La majorité des 15 196 bureaux de vote avaient ouvert dès 8 heures le matin, et ont commencé à dépouiller les résultats à 18 heures locales. La participation nationale, dont le taux était estimé à près de 35 % à la mi-journée, a connu un rebond dans l’après-midi et pourrait dépasser les 50 %. Elle était de 54 % lors des législatives de 2017.

Huit listes s’affrontaient afin d’élire les 165 députés sénégalais : 112 à la majorité relative pour les listes des 46 départements du pays et de la diaspora, et 53 au scrutin proportionnel. « Le scrutin s’est déroulé de façon globalement satisfaisante et dans une atmosphère calme et sereine », a fait savoir la Commission électorale nationale autonome (Cena) dans la soirée. Des scènes de violence ont toutefois été rapportées dans la banlieue dakaroise, à Guédiawaye notamment, et à Ziguinchor.