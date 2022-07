Côte d’Ivoire : pourquoi Tidjane Thiam a décidé de reporter son retour

À la dernière minute, c’est par un communiqué de son porte-parole que Tidjane Thiam a annoncé que son jet ne se poserait finalement pas en Côte d’Ivoire ce samedi 30 juillet. Alors qu’il devait revenir après plus de vingt-deux ans hors du pays, il dit reporter avec « douleur » ces « retrouvailles » pour des raisons de « paix et de sécurité ».

« Les autorités nous ont informés que pour des raisons de sécurité, elles n’autorisaient pas de rassemblement au lieu qui a été choisi pour les retrouvailles ; le même lieu devant servir à Tidjane Thiam de lieu de résidence. La paix et la sécurité de tous sont nos priorités, et c’est donc avec le plus profond regret, et une grande déception que nous devons reporter la date de nos retrouvailles », est-il écrit.