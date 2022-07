Législatives au Sénégal : Abdoulaye Wade, discret et affaibli, est revenu

Le retour de Gorgui n’aura pas eu le panache de celui de février 2019, lorsqu’il avait été accueilli par plusieurs centaines de militants avant de se lancer dans une traversée de Dakar. Cette fois-ci, pas de discours incendiaire comme à la veille de la présidentielle, quand il invitait les électeurs à brûler leur carte électorale et l’opposition à boycotter le scrutin. Ce vendredi 29 juillet, c’est presque en catimini qu’Abdoulaye Wade est rentré au pays, après plusieurs années passées dans sa résidence versaillaise.

Après avoir atterri, peu après 17h30, à l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass, le patriarche a rejoint la capitale et sa maison de Fann, qu’il occupait déjà avant de quitter le Sénégal. Plus tôt dans la journée, plusieurs responsables de son parti et alliés affirmaient pourtant qu’il devait atterrir à l’ancien aéroport de Yoff, reconverti en aéroport militaire. Certains proches y étaient d’ailleurs présents pour l’attendre, de même que plusieurs fourgonnettes de la gendarmerie. Tous ont rapidement rebroussé chemin.