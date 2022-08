Côte d’Ivoire : qui a l’oreille et l’entière confiance d’Henri Konan Bédié ?

GR_BEDIE_2

Ces derniers temps, Henri Konan Bédié (HKB), 88 ans, est sur le devant de la scène politique ivoirienne, dont il demeure l’un des poids lourds. Le 14 juillet, l’ancien président (1993-1999) a contribué à symboliser la réconciliation nationale en participant à la très attendue rencontre au sommet avec ses successeurs, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il les retrouvera d’ailleurs à Yamoussoukro lors des commémorations de l’indépendance, le 7 août prochain, afin d’assister à la parade et de partager un repas. La tension avec le chef de l’État, exacerbée au moment de la crise électorale de 2020, est donc progressivement retombée ces derniers mois, et tous deux s’entretiennent désormais régulièrement au téléphone.

Le 14 juillet, il est venu accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs, toujours à ses côtés. Le 10 avril 2021, à l’occasion du 75e anniversaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), dont il est l’inamovible patron, il avait annoncé sa volonté de moderniser la formation, d’en renforcer la démocratie interne, de faire une place aux jeunes et de capitaliser sur les ressources internes. Depuis, il a procédé à des nominations et a confié des responsabilités à de nouvelles personnalités.

Il prépare d’ailleurs avec ses équipes le congrès prévu d’ici la fin de l’année ainsi que la réunion du bureau politique, qui devrait avoir lieu après les obsèques de l’ancien Premier ministre Charles Konan Banny, qui fut l’une des grandes figures du parti. Voici ceux qui ont aujourd’hui la confiance d’Henri Konan Bédié.