Le stockage de produits pétroliers : une stratégie gagnante en période de pénurie

Nous l’avions déjà indiqué dans une précédente tribune sur ce même site : la crise énergétique que traverse le monde – à plus ou moins grande échelle –, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a ouvert les débats sur la sécurité des approvisionnements en gaz naturel dans plusieurs pays d’Europe fortement dépendants des importations de gaz russe pour leurs industries et le chauffage domestique.

Désormais, si l’Amérique du Nord – gros producteur et détenteur de capacités de stockage stratégique d’envergure – et le Moyen-Orient, important producteur et faible consommateur, semblent relativement épargnés, les pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique subissent eux aussi les conséquences de cette crise mondiale à degrés différents.

Pour les pays importateurs de gaz naturel – les plus affectés –, l’un des effets de cette pénurie a été la recherche de sources alternatives d’approvisionnement. Et cela n’est pas aisé car ce sont des projets qui exigent de lourds investissements en infrastructures, qu’il s’agisse de gazoducs ou d’usines de liquéfaction, de navires méthaniers et de terminaux de regazéification pour la chaîne GNL. De plus, les volumes exportés sont compromis sur des contrats de livraison à long terme, laissant peu de marge pour des opérations spot… quoique celles-ci soient de plus en plus courantes dans le cas du GNL.

Pression sur les prix

Ainsi, le choix de substitution du gaz en Europe s’est donc porté sur les produits pétroliers, la remise en service de centrales au charbon et même le nucléaire. Cela a eu pour effet de reporter les objectifs européens de politique environnementale d’émissions zéro de CO2. À court terme, il est clair que les produits pétroliers offrent une solution plus immédiate et plus souple car leur utilisation est technologiquement dominée. Cependant, cela a créé aussi une pression sur les prix internationaux du brut et des produits pétroliers, qui ont fini par affecter tous les pays importateurs. C’est le cas notamment de nombreux pays d’Afrique, qui se voient subitement entrainés dans une crise qui leur semblait lointaine au départ. Ainsi, en plus de la difficulté de se procurer des produits pétroliers de plus en plus chers – essence, gazole, GPL en particulier –, si la plupart des pays africains ne disposent déjà pas d’infrastructures de stockage suffisantes pour répondre à la demande en temps normal, qui peut dire ce qu’il en sera en temps de pénurie?

Les conséquences d’un risque de rationnement ou de manque de produits pétroliers peuvent non seulement ralentir, voire paralyser, certaines activités économiques et faire flamber les prix – avec les conséquences sociales que l’on imagine –, mais peuvent également créer un climat d’insatisfaction politique généralisée avec l’inflation qui en résultera. Dans le secteur domestique, cela peut signifier un retour à la consommation de bois pour la cuisson et un retrait dans les objectifs de pénétration du GPL à plus grande échelle.

Sortir des sentiers battus

Une politique d’augmentation de la capacité de stockage stratégique des produits pétroliers semble donc une option à étudier sérieusement dès maintenant. Toutefois, les délais de fabrication et de construction de ces réservoirs de grande capacité sont relativement longs, et il convient de regarder les rares opportunités qui se présentent sur le marché.

Par exemple, nous pouvons citer le cas du projet de construction d’un grand complexe pétrochimique au Brésil, qui a été annulé il y a quelques années. Nous savons que deux réservoirs de GPL de 4 000m³ de capacité chacun – qui n’ont pas été montés et dont le fabricant assure toujours la garantie – sont disponibles pour livraison immédiate à un prix très inférieur au prix d’un réservoir commandé maintenant, pour livraison dans huit à dix mois dans le meilleur des cas. Ainsi, en plus de bénéficier d’un prix très avantageux, l’achat de ces réservoirs permettrait à l’acquéreur de mettre en service un projet de stockage de GPL dans un délai moitié moins long que pour un projet greenfield.

En général, c’est dans les périodes de crise qu’il faut sortir des sentiers battus, développer la créativité et se risquer à des solutions innovantes.