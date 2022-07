Équipements militaires, nouvelles restitutions… Ce que Talon et Macron ont convenu

Patrice Talon et Emmanuel Macron se sont entretenus en tête-à-tête pendant une heure au palais de la Marina, dans une salle autrefois appelée les « Pas perdus de la présidence », attenante au bureau du chef de l’État béninois. Puis ils ont été rejoints par leurs équipes respectives, avec leurs ministres et conseillers concernés par les sujets de coopération évoqués.

En matière de défense et de sécurité, Patrice Talon s’est dit impatient d’obtenir dès que possible de nouveaux équipements militaires. Dès 2021, le président s’était rapproché de la Turquie (à qui il a acheté trois drones, en cours de livraison) et de la Chine. Son armée souhaite en effet acquérir des drones, mais aussi des hélicoptères, des véhicules blindés et du petit matériel de surveillance pour stopper la menace jihadiste qui gagne le nord du pays. Et ce, sans intermédiaires.