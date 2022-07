Côte d’Ivoire : la découverte d’Eni-Petroci, plus prometteuse que prévu

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Coulibaly, lors de l’Africa CEO Forum, à Abidjan, le 14 juin 2022. © Hilaire Djedje/AFRICA CEO FORUM

En déplacement à Abidjan, en octobre 2021, Claudio Descalzi, PDG de Eni, vantait au président ivoirien, Alassane Ouattara, le potentiel prometteur de la découverte du gisement offshore Baleine. Les sous-sols au large d’Assinie recèlent, en effet, d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel (environ 2 milliards de barils de brut et près de 2 000 milliards de pieds cubes de gaz). Et le dirigeant de la major italienne envisageait alors de démarrer son exploitation dès 2023.