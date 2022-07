Bénin : Talon et Macron, entre proximité et désaccords

Rencontre entre Emmanuel Macron et Patrice Talon, au palais présidentiel de Cotonou, le 27 juillet 2022. © Ludovic Marin/AFP

Après avoir fait étape à Yaoundé, où il avait démarré sa tournée africaine le lundi 25 juillet, Emmanuel Macron est arrivé au Bénin et s’est entretenu ce mercredi avec son homologue béninois, Patrice Talon. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré plus d’une heure.

Les deux présidents ont d’abord salué les bonnes relations bilatérales entre la France et le Bénin, « décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé » selon Patrice Talon, « exemplaires » d’après Emmanuel Macron. Mais l’enjeu sécuritaire, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et la coopération culturelle, alors que le Benin est à l’avant-garde des demandes de restitution d’œuvres d’art, ont dominé leurs échanges.

Lutte contre le terrorisme

La sécurité d’abord, donc. Alors que, fin 2021, le Bénin a subi les premières attaques jihadistes sur son territoire et que la France, quittant le Mali, est en train de réorganiser son dispositif au Sahel, Patrice Talon a fait savoir que la « coopération » entre son pays et la France n’était pas encore à la hauteur de ses attentes. Il a réclamé davantage d’équipements et de matériel militaire, notamment des drones de surveillance des frontières, dans le cadre de l’initiative d’Accra, qui regroupe aussi quatre autres pays de la région (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Togo).