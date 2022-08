Maroc : pourquoi l’African Lion pourrait quitter le royaume

Le général Stephen Townsend (à g.), commandant de l’Africom, et le général Belkhir El Farouk, Inspecteur général des Forces armées royales (FAR) marocaines, à Tan-Tan, le 30 juin 2022. © FADEL SENNA/AFP

« Nous recherchons d’autres endroits où organiser, en partie ou entièrement, les prochains exercices militaires African Lion« , a annoncé le général Townsend, le 26 juillet. À l’occasion de la fin de son mandat, le commandant des activités militaires américaines en Afrique (Africom) a ainsi évoqué le départ de l’exercice militaire African Lion du Maroc.

Depuis leur création en 2004, ces manœuvres se déroulent en coopération avec le royaume chérifien. Mais la question du Sahara occidental a semé la discorde au sein du pouvoir législatif américain. Le Congrès a conditionné la poursuite au Maroc de l’African Lion à l’évolution du conflit.

L’exercice militaire multilatéral, dont la 18e édition s’est déroulée en juin, est le plus important organisé par l’Africom sur le continent. Conduit par le département américain de la Défense, il réunit des pays africains et non-africains, ainsi que des organisations internationales.

L’édition 2022 de l’African Lion a notamment rassemblé le Maroc, la Tunisie et les États-Unis, mais aussi l’Otan et le Brésil. Pour la première fois, Israël était représenté parmi les pays observateurs. L’essentiel des exercices s’est déroulé sur le territoire marocain, avec quelques manœuvres en Tunisie, au Sénégal et au Ghana.

Raison de cette mesure évoquée par le général Townsend, la loi de finances américaine 2022, poussant le ministère de la Défense à « envisager de diversifier l’exercice, et par diversification de l’exercice, envisager de déplacer l’exercice ou des éléments de l’exercice vers d’autres régions du continent ». Contacté par JA, le département de la Défense n’a pas donné d’indications complémentaires sur le lieu où se déroulera le prochain African Lion.