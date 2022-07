Cameroun : tête-à-tête avec Biya, rencontre avec son fils Franck… Les coulisses de la visite de Macron

Chantal et Paul Biya autour d’Emmanuel Macron, le 26 juillet au palais d’Etoudi.. © Ludovic MARIN/AFP

Arrivé à Yaoundé le 25 juillet dans la soirée, Emmanuel Macron a été reçu par Paul Biya le lendemain matin au palais d’Etoudi. Selon nos informations, les deux chefs d’État se sont entretenus en tête à tête pendant près d’une heure et demie. Leur discussion a essentiellement porté sur des questions politiques et sécuritaires, avec deux sujets majeurs : la menace terroriste que fait peser Boko Haram dans le nord du Cameroun et la crise anglophone qui déstabilise le pays depuis des années.

Le président français a beaucoup insisté sur la nécessaire distinction à faire entre ces deux dossiers et sur le fait qu’ils ne pouvaient se régler de la même façon. À propos du Nord, Macron a plaidé pour une réponse sécuritaire à la menace jihadiste et a rappelé que la France continuerait, si Yaoundé en faisait la demande, à appuyer les forces de défense et de sécurité camerounaises.