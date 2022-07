Mali : Cora Gold accélère dans son projet à Sanankoro

La Gold Belt dans le sud du Mali continue de tenir ses promesses, et la société minière Cora Gold a franchi un pas de plus dans son projet de construction d’une mine d’or à Sanankoro. Une étude de faisabilité définitive (definitive feasibility study – DFS) aura bien lieu au troisième trimestre cette année, mais la minière envisage déjà d’obtenir un financement par emprunt et par actions, le montant recherché devant être fixé après la DFS, selon son PDG Bert Monro. La construction de la mine devrait prendre entre 18 et 24 mois, ajoute-t-il.

Coté à l’Alternative Investment Market (AIM), le marché britannique des valeurs de croissance, à la Bourse de Londres (LSE), et domicilié dans les Îles Vierges britanniques, Cora Gold n’a pas de dettes et compte parmi ses actionnaires Brookstone Business (28,6 %)