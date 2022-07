Algérie – Covid-19 : le variant BA.5 gagne du terrain

Le nombre de cas d’infections au Covid-19 ne cesse d’augmenter en Algérie, laissant craindre une cinquième vague. Le 25 juillet, 77 nouveaux cas ont ainsi été recensés par le ministère de la Santé, un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis la fin de la quatrième vague, en février dernier. Trois personnes ont été admises en soins intensifs le même jour.

Avec 67 nouvelles contaminations le 24 juillet, et 72 la veille, les bilans consécutifs témoignent d’une hausse graduelle des cas depuis le mois de juin. Le 22 juillet dernier, le premier décès depuis trois mois a été enregistré.

Le gouvernement ne délivre toutefois pas de données concernant le nombre de tests réalisés quotidiennement, et plusieurs spécialistes ont souligné l’écart entre les chiffres officiels et la réalité observée sur le terrain.

Un sous-variant d’Omicron

Tandis que la situation sanitaire en Algérie semblait stabilisée ces derniers mois, l’arrivée d’une nouvelle mutation du Covid-19 a relancé les contaminations dans le pays. Sous-variant d’Omicron, le BA.5 est à présent le plus actif dans les wilayas algériennes, d’après le dernier communiqué sanitaire de l’Institut Pasteur algérien (IPA), publié le 17 juillet.

Le variant, désormais majoritaire dans de nombreux pays comme les États-Unis ou la France, présente un plus fort risque de transmission que ses prédécesseurs BA.1 et BA.2 – les plus actifs avant le mois de juin. L’IPA préconise la vigilance et l’application des mesures sanitaires en place – port du masque et poursuite de la campagne vaccinale – pour éviter une remontée en flèche des contaminations. Le gouvernement algérien n’a pour le moment pas annoncé de mesures supplémentaires.