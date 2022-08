Tchad : quand les opérateurs télécoms cassent les prix, qu’en pensent les usagers ?

Avec le programme national de transformation numérique adopté en 2020, dont l’objectif est de favoriser l’usage du numérique et de démocratiser l’accès à internet, l’État tchadien s’est attelé à « recadrer » les opérateurs au sujet de la mauvaise qualité et du coût prohibitif de leurs services. Selon une étude menée par le ministère des Télécommunications, les plaintes – légitimes – des consommateurs avaient été multipliées par dix entre 2014 et 2020. Mais la qualité des services est restée médiocre, et leurs tarifs parmi les plus chers du continent. De quoi susciter une grogne tenace chez les Tchadiens qui réclament un service adapté à leurs besoins croissants… et à leurs moyens financiers réduits.