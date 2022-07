Égypte : quand les pays du Golfe rachètent les joyaux de la couronne

En avril dernier, l’Égypte a annoncé la vente de près de 40 milliards de dollars d’actifs sur quatre ans pour tenter de relancer une économie en pleine crise. Plusieurs pays du Golfe se sont rués sur l’occasion et ont d’ores et déjà dépensé quelque 20 milliards de dollars pour l’acquisition des biens publics à la vente.

L’occasion rêvée pour ces investisseurs opportunistes de s’accaparer les entreprises et les actifs publics les plus rentables. Mais, en interne, l’opération suscite une vive inquiétude. En effet, le 3 juillet, le Parlement égyptien, tout acquis au président Abdel Fattah al-Sissi, a approuvé un accord signé fin mars entre les gouvernements égyptien et saoudien. Celui-ci est censé faciliter l’acquisition par le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien d’actifs égyptiens. Ce nouvel accord intervient alors que les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un bond de 62,1 % en 2021. Ils ont atteint 8,6 milliards d’euros en 2021 contre 5,3 milliards d’euros en 2020, selon l’Agence égyptienne des statistiques.

Le feu vert du Parlement intervient quelques jours après l’annonce par le Groupe des Ports d’Abou Dhabi de l’acquisition de 70 % du holding égyptien International Associated Cargo Carrier (IACC) – qui détient les sociétés de transport maritime Transmar et Transcargo –, pour un montant de 514 millions de dirhams émiratis (140 millions de dollars).